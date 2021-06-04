США закликали звільнити затриманого в Криму Єсипенка

Сполучені Штати вкотре висловили занепокоєння долею позаштатного журналіста "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка, який був заарештований 10 березня після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі.

Відповідну заяву зробила тимчасова повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дружина Єсипенка і сам Єсипенко стверджують, що російська окупаційна "влада" била, знущалася та катувала електричним струмом, щоб отримати неправдиве визнання в шпигунстві та володінні вибуховим пристроєм. Визнання під примусом відбулося до того, як йому дозволили поговорити з адвокатом. Єсипенко залишається під вартою в Росії, де на 27 днів був позбавлений можливості зустрічатися з адвокатом. Сполучені Штати закликають до його негайного звільнення", - зазначила Остріан під час виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона наголосила, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити переслідування кримських татар, етнічних українців та інших етнічних та релігійних меншин, а також звільнити всіх політичних ув'язнених громадян України, які перебувають під вартою. Ми також настійно закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань як країни, яка підписала всі три Мінські угоди, і вивести свої війська й техніку зі сходу України", - резюмувала дипломат.

Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня та заарештували. Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.