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США закликали звільнити затриманого в Криму Єсипенка

Журналіста затримали в Сімферополі 10 березня після заходу, присвяченого Тарасові Шевченку.

США закликали звільнити затриманого в Криму Єсипенка
Фото: скріншот оперативного відео ФСБ РФ

Сполучені Штати вкотре висловили занепокоєння долею позаштатного журналіста "Крим.Реалії" Владислава Єсипенка, який був заарештований 10 березня після висвітлення заходу, присвяченого річниці смерті українського поета Тараса Шевченка в тимчасово окупованому Сімферополі.

Відповідну заяву зробила тимчасова повірена у справах США в Місії США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Кортні Остріан, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дружина Єсипенка і сам Єсипенко стверджують, що російська окупаційна "влада" била, знущалася та катувала електричним струмом, щоб отримати неправдиве визнання в шпигунстві та володінні вибуховим пристроєм. Визнання під примусом відбулося до того, як йому дозволили поговорити з адвокатом. Єсипенко залишається під вартою в Росії, де на 27 днів був позбавлений можливості зустрічатися з адвокатом. Сполучені Штати закликають до його негайного звільнення", - зазначила Остріан під час виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Вона наголосила, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити переслідування кримських татар, етнічних українців та інших етнічних та релігійних меншин, а також звільнити всіх політичних ув'язнених громадян України, які перебувають під вартою. Ми також настійно закликаємо Росію дотримуватися своїх зобов'язань як країни, яка підписала всі три Мінські угоди, і вивести свої війська й техніку зі сходу України", - резюмувала дипломат.

Нагадаємо, що Єсипенка затримали 10 березня та заарештували. Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

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