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Найманці РФ дистанційно замінували українську територію поблизу лінії зіткнення

"Такі дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення".

Найманці РФ дистанційно замінували українську територію поблизу лінії зіткнення
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила про чергові грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як повідомила пресслужба ООС, 28 та 29 липня проросійські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянки поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне, що знаходяться на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Українці провели верифікацію мінування та поінформували про подію спецмісію ОБСЄ.

“Наголошуємо, що такі дії окупантів наражають на небезпеку місцеве населення та протирічать Мінським домовленостям. Також варто зазначити, що ці дії є порушенням норм Женевських конвенцій 1949 року та кваліфікуються як воєнні злочини поряд з агресією, геноцидом і злочинами проти людяності та вважаються міжнародними злочинами, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом п'ятниці, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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