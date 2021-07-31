CША звільнять з російських представництв 182 співробітників

"Це дуже вплине на діяльність місії США у Росії, потенційно – включно з безпекою нашого персоналу".

США звільнять 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах в Росії після рішення Кремля заборонити наймати на роботу в американські посольства росіян або третіх країн.

Про це йдеться у заяві Держдепу від імені держсекретаря Ентоні Блінкена, пише "Європейська правда".

У заяві нагадують, що, згідно з рішенням Кремля, з серпня у дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони. У зв’язку з цим звільняють співробітників та підрядників, які співпрацювали з дипломатичними представництвами США у Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.

"Сполучені Штати безмежно вдячні за віддану роботу нашого місцевого персоналу та підрядників у дипломатичних представництвах у Росії… Ці заходи дуже вплинуть на діяльність місії США у Росії, потенційно – включно з безпекою нашого персоналу та нашою можливістю вести дипломатичну взаємодію з російським урядом", – зазначає Ентоні Блінкен.

Він додає, що США шкодують про це рішення російської влади, але продовжать прагнути до передбачуваних і стабільних відносин з Росією.

"Ми цінуємо глибокі зв’язки з російським народом. Відносини між нашими народами – це підвалини наших двосторонніх відносин", – додав Блінкен.

Нагадаємо, Посол США у Росії Джон Салліван заявив про те, що з 1 серпня Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.