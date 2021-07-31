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Авіація ДСНС допомагає гасити лісові пожежі у Туреччині

Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П.

Авіація ДСНС допомагає гасити лісові пожежі у Туреччині

Авіація ДСНС допомагає гасити осередки лісових пожеж у Туреччині біля Анталії.

Про це повідомила пресслужба рятувальників.

Ввечері 30 липня пожежні літаки Ан-32П здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі.

“Для допомоги турецьким вогнеборцям, 30 липня Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії”, – йдеться у повідомленні.

Посадку повітряні судна ДСНС здійснили в аеропорту "Газіпаша Аланія". 

У суботу, 31 липня літаки продовжать роботу після проведення брифінгу польотних завдань. Інформація про хід ліквідації пожеж оновлюється.

Нагадаємо, 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла. 

Унаслідок пожеж загинули чотири людини, ще 183 постраждали. Із них госпіталізували 58 людей. Загальна площа пожеж нині становить понад 1500 га.

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