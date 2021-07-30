Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару

Штаб-квартира Організації об'єднаних націй в Афганістані зазнала артилерійського удару, є загиблий і поранені.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву місії ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА).

Штаб-квартира ООН в Гераті зазнала обстрілу з гранатометів і артилерії. Співробітники місії не постраждали. Загинув афганський поліцейський, ще кілька офіцерів було поранено.

"Винні в цьому нападі повинні бути встановлені і притягнуті до відповідальності", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.

В організації зазначили, що в районі, де стався обстріл, сьогодні відбувалися бойові зіткнення між талібами і урядовими військами. Організація намагається в терміновому порядку відновити повну картину нападу, і для цього знаходиться в контакті з відповідними сторонами.

Нагадаємо, 31 серпня закінчиться двадцятирічна військова операція США в Афганістані.

Американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

Війська з Афганістану разом зі Штатами відводять і інші крахни НАТО. Керівник збройних сил Великобританії вважає, що після повного відводу військ таліби можуть захопити більші частини території країни. Представники ісламістського радикального руху "Талібан" тим часом у Москві заявили, що контролюють 85% території Афганістану.