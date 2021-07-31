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Окупанти стріляли сьогодні неподалік Водяного

На Луганщині також зафіксовано проліт ворожого безпілотника.

Окупанти стріляли сьогодні неподалік Водяного
Фото: vchasnoua.com/

Від початку суботу, 31 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник обстріляв позиції наших воїнів із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, проросійські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ділянки поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне, що знаходяться на підконтрольній уряду України території поблизу лінії зіткнення.

Протягом п'ятниці, 30 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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