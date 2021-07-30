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Кропачов намагався заблокувати приватизацію "Центренерго" в суді (оновлено)

Компанія бізнесмена хотіла арешту державних акцій.

Кропачов намагався заблокувати приватизацію "Центренерго" в суді (оновлено)
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

Господарський суд Києва 27 липня отримав заяву про забезпечення позову, в якому його просили арештувати належний державі в особі Фонду державного майна України пакет акцій, що становить 78,289% статутного капіталу ПАТ "Центренерго".

Про це повідомила пресслужба суду.

У суді нагадали, що наказом Фонду державного майна України №1275 від 23 липня 2021 року визначено, що приватизація ПАТ “Центренерго” повинна відбутися з серпня по грудень 2021 року.

“На думку заявника, можливий продаж пакету акцій іншій особі порушить його права”, - йдеться у повідомленні.

Суд розглянув заяву 29 липня і відхилив її.

"Суд дійшов висновку про недоведеність правових підстав для вжиття визначених заявником заходів забезпечення позову", - йдеться в повідомленні.

Заява про забезпечення позову надійшла від ТОВ "Укрдорінвест" бізнесмена Віталія Кропачова.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Перелік об’єктів великої приватизації державної власності був затверджений Розпорядженням КМУ 16 січня 2019 року. До нього увійшли 23 компанії, серед яких і ”Центренерго”.

30 березня Верховна Рада розблокувала проведення аукціонів великої приватизації, що були заборонені з вересня і до кінця карантину.

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