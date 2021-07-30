На законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники СБУ не реагували.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило кадри погоні за кортежем Служби безпеки України, в одному з автомобілів якого перевозили суддю Чауса.

Відео оприлюднила пресслужба НАБУ.

На відео видно, як під час руху вулицями Києва авто прикриття зі складу кортежу блокують службове авто НАБУ, не даючи наблизитися до машини, що рухається у голові колони. Після того, як співробітники НАБУ потрапили на територію управління СБУ, їх заблокували охоронці.

"НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими СБУ перевозило розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники СБУ не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що що на вул. Володимирській, 33 у Києві розташоване Центральне управління СБУ.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

Про виявлення Чауса першими повідомили ЗМІ. Нібито місцевий мешканець села Мазурівка на Вінниччині виявив, що Чаус перебуває в цьому населеному пункті.

Нагадаємо, що після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Він вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. Потім Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі.