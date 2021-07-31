Захисників Чауса досі не пускають до клієнта, – ЗМІ

На Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною захисників, заявив адвокат Олександр Вишневий.

Захисників судді Миколи Чауса все ще не пускають до свого клієнта, а правоохоронці досі не повідомили, у якому саме відомстві він перебуває.

Про захисник Олександр Вишневий повідомив у коментарі Українській правді.

“Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе, аби виключити будь-які контакти з ним. СБУ не підтвердила, що Чаус у них. НАБУ влаштували ефектне кіно, але також не підтвердили, що затримали Чауса як і те, що вони його взагалі бачили", – сказав адвокат.

За словами адвоката, правоохоронці мають дані про захисників Чауса.

Вишневий наголошує, якщо СБУ чи НАБУ планують вчиняти з ним процесуальні дії, то зобов’язані повідомити залучених за договором захисників.

Адвокат припускає, що на Чауса впливатимуть, щоб той відмовився від залучених дружиною захисників. "Це може бути пов’язано з специфікою цієї справи", – сказав він.

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Після втечі Чаус переховувався у Молдові. Там він попросив політичного притулку, але йому відмовили.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Тривалий час місце перебування Чауса було невідоме.

НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

НАБУ також оприлюднило кадри погоні за кортежем, в якому нібито працівники СБУ перевозили Чауса до Києва.

Адвокат Ростислав Кравець, який представляє інтереси Чауса, заявив, що звернувся до СБУ з вимогою допустити його до свого підзахисного. У відомстві йому відповіли, що суддя Чаус офіційно не перебуває в будівлі СБУ.