Чауса знайшли, він перебуває під захистом СБУ, – адвокат екссудді

"Він не є поки затриманим", заявив Ростислав Кравець.

Старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець, який представляє інтереси судді Миколи Чауса, заявив, що Чауса знайшли.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

“Сьогодні пошуки виявилися більш результативними. Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці і отримує необхідну медичну допомогу, і повірте вона йому потрібна”, – написав Кравець.

Він додав, що йому вдалося з Чаусом поспілкуватися: “На мій погляд ситуація не те щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі статися. Він не є поки затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ”.

“Маю велику надію, що перші особи держави знайдуть в собі сміливість взяти на себе відповідальність і з максимальним дотриманням прав людини вирішити це питання. Поки на цьому все, а ми з колегами займаємося підготовкою всіх необхідних документів”, – додав він.

Водночас, де саме перебуває Чаус і де його лікують – досі невідомо.

Нагадаємо, у Службі безпеки України заявили, що не “викрадали” колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяли в межах закону та своїх повноважень.

Слідчі СБ України отримали від Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. Йому надається необхідна медична допомога.

Колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Після втечі Чаус переховувався у Молдові. Там він попросив політичного притулку, але йому відмовили.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Тривалий час місце перебування Чауса було невідоме.

НАБУ оприлюднило заяву про те, що правоохоронці затримали суддю, однак не виходять на зв'язок із Бюро. У НАБУ закликали цих правоохоронців зв'язатися з ними.

Антикорупційне бюро також оприлюднило кадри погоні за кортежем, в якому нібито працівники СБУ перевозили Чауса до Києва.

Детальніше про історію скандального екссудді Дніпровського суду міста Києва читайте у статті "Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса".