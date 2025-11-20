В Україну повернули 1000 тіл, які, як стверджує РФ, належать українським військовим

В Україну повернули ще 1000 тіл

Сьогодні, 20 листопада, в Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Там зазначили, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС найближчим часом здійснять всі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Фото: Координаційний штаб РФ повернула в Україну 1000 тіл

"Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", – йдеться у повідомленні.