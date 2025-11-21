США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоПодії

Затримали ІТ-фахівця, якого вже судили за допомогу ворогу

Чоловік уже має судимість за співпрацю з рашистами на початку повномасштабної війни.

Затримали ІТ-фахівця, якого вже судили за допомогу ворогу
Затриманий ІТ-фахівець
Фото: СБУ

На Харківщині затримали ІТ-фахівця, якого підозрюють у роботу на російську воєнну розвідку (більш відомої як гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як пише СБУ, завдання ворога виконував харківський ІТ-фахівець, який уже має судимість за співпрацю з рашистами на початку повномасштабної війни. Тоді він проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там чоловік налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови.

Після звільнення громади колаборант переїхав до обласного центру, де сподівався "заховатися" серед мешканців мегаполісу та уникнути правосуддя, але його затримали. Однак суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени цього року росіяни дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ. Для виконання цього завдання чоловік об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу. Для конспірації агент використовував легенду про нібито "поїздки до родичів", які проживали на прифронтовій території.

Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини чоловіка, а на фінальному етапі спецоперації затримала його. Під час обшуку в квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на гру РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Вилучені речі під час обшуку
Фото: СБУ
Вилучені речі під час обшуку

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies