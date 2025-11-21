Затримали ІТ-фахівця, якого вже судили за допомогу ворогу

Чоловік уже має судимість за співпрацю з рашистами на початку повномасштабної війни.

На Харківщині затримали ІТ-фахівця, якого підозрюють у роботу на російську воєнну розвідку (більш відомої як гру). Зловмисник передавав окупантам координати для штурму позицій Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як пише СБУ, завдання ворога виконував харківський ІТ-фахівець, який уже має судимість за співпрацю з рашистами на початку повномасштабної війни. Тоді він проживав у Куп’янському районі і в період його захоплення влітку 2022 року вступив до окупаційної адміністрації РФ. Там чоловік налагоджував та адміністрував комп’ютерну мережу псевдоустанови.

Після звільнення громади колаборант переїхав до обласного центру, де сподівався "заховатися" серед мешканців мегаполісу та уникнути правосуддя, але його затримали. Однак суд призначив йому покарання, що не передбачає тюремне ув’язнення.

За матеріалами справи, восени цього року росіяни дистанційно відновили із ним зв’язок та доручили відстежувати позиції українських військ, які ведуть бої за Куп’янськ. Для виконання цього завдання чоловік об’їжджав місцевість поблизу передової, приховано фіксував локації Сил оборони і передав їх ворогу. Для конспірації агент використовував легенду про нібито "поїздки до родичів", які проживали на прифронтовій території.

Контррозвідка СБУ викрила і задокументувала злочини чоловіка, а на фінальному етапі спецоперації затримала його. Під час обшуку в квартирі затриманого та у заміському будинку його родичів вилучено смартфон із доказами роботи на гру РФ, формений одяг російського зразка та власноруч виготовлений прапор країни-агресора.

Фото: СБУ Вилучені речі під час обшуку

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.