Міненерго: понад 57 тисяч споживачів у трьох областях України залишаються без світла

Складна ситуація з електропостачанням на Харківщині, Запоріжжі та Чернігівщині.

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків російських ударів по енергетичних об’єктах у низці областей. Наразі майже 57 тисяч споживачів знеструмлені у кількох областях.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Внаслідок обстрілів станом на вечір, 19 листопада, на Харківщині залишаються без електропостачання понад 46 тисяч споживачів. Понад 3 тисячі абонентів довгостроково знеструмлені на Чернігівщині та більш ніж 8 тисяч на Запоріжжі.

Також через наслідки ранкових обстрілів знеструмлення фіксуються на Сумщині та Дніпропетровщині.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною, але керованою. Попри наміри ворога та постійні обстріли, ми утримуємо систему цілісною та постійно працюємо над відновленням живлення споживачам", — зазначив заступник Міністра.

Енергетики оперативно задіяли резервні схеми живлення, що дозволило стабілізувати режими роботи енергосистеми. У низці областей наразі діє до чотирьох черг графіків погодинних відключень. У процесі виконання аварійно-відновлювальних робіт енергетики намагаються зменшувати тривалість даних черг.

"Ми максимально швидко намагаємось переходити від аварійних відключень до планових, щоб забезпечити контрольовану роботу системи. Ворог застосував значну кількість озброєння, завдаючи прицільних ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури, передачі електричної енергії. Це черговий масштабний виклик для енергетики", — наголосив Микола Колісник.

Заступник Міністра також повідомив, що Міненерго перебуває у постійній комунікації з міжнародними партнерами, інформуючи про пошкоджене обладнання та актуальні потреби. Це дозволяє підтримувати безперервну взаємодію та забезпечувати системне проведення аварійно-відновлювальних робіт.