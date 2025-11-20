США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
АТЕШ: перші мобілізовані з Луганщини тікають під Покровськом

Російське командування без будь-якої підготовки відправляє їх до штурмових груп.

АТЕШ: перші мобілізовані з Луганщини тікають під Покровськом
наслідки російських обстрілів Покровська
Фото: Донецька ОДА

Фіксують випадки дезертирства серед мобілізованих, яких Росія перекидає з окупованої Луганської області на Покровський напрямок.

Про це повідомив рух опору АТЕШ.

Зокрема, у складі 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, у підрозділ почали прибувати мобілізовані з Луганщини. Тоді російське командування без будь-якої підготовки відправляє їх до штурмових груп.

За словами агента руху щонайменше четверо російських військових уже самовільно залишили частину після того, як дізналися про відправку на так звані «м’ясні» штурми, де виживають одиниці. Люди свідомо обирають ризик дезертирства замість майже гарантованої загибелі.

В АТЕШ назвали масові втечі «прямим доказом того, що ніхто не хоче гинути як розхідний матеріал заради чужих амбіцій і провальних рішень російського командування».
