АТЕШ: перші мобілізовані з Луганщини тікають під Покровськом

Російське командування без будь-якої підготовки відправляє їх до штурмових груп.

Фіксують випадки дезертирства серед мобілізованих, яких Росія перекидає з окупованої Луганської області на Покровський напрямок.

Про це повідомив рух опору АТЕШ.

Зокрема, у складі 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, у підрозділ почали прибувати мобілізовані з Луганщини. Тоді російське командування без будь-якої підготовки відправляє їх до штурмових груп.

За словами агента руху щонайменше четверо російських військових уже самовільно залишили частину після того, як дізналися про відправку на так звані «м’ясні» штурми, де виживають одиниці. Люди свідомо обирають ризик дезертирства замість майже гарантованої загибелі.

В АТЕШ назвали масові втечі «прямим доказом того, що ніхто не хоче гинути як розхідний матеріал заради чужих амбіцій і провальних рішень російського командування».