НАБУ викрило схему продажу бази флоту в Чорноморську

Двох фігурантів затримали.

НАБУ викрило схему продажу бази флоту в Чорноморську
схема довкола Чоразморшляху

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему на державному підприємстві «Чоразморшлях», унаслідок якої держава зазнала подвійних збитків: посадовці незаконно заволоділи майном і розтратили кошти від його подальшого продажу.

За інформацією Антикорупційного бюро, у січні 2020 року виконувач обов’язків начальника держпідприємства ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту Чорноморськ — ділянки площею 4,3 га з виходом до моря. На той момент відчуження такого майна забороняв мораторій. Попри це, посадовець залучив оцінювача, який штучно знизив вартість об’єкта щонайменше з 59 млн грн до 6,5 млн грн.

Після цього базу флоту реалізували через незаконні торги спільникам за 13,5 млн грн. Надалі її внесли до статутного капіталу ТОВ співорганізатора схеми, фактично легалізувавши майно, ймовірно одержане злочинним шляхом.

Слідчі встановили, що 11,5 млн грн, отримані державним підприємством від продажу бази, перевели на рахунок підконтрольного товариства нібито як оплату за обслуговування суден «Геническ» і «Херсонес». Насправді ці судна перебували в Індії, а фірма не мала жодного стосунку до їхнього обслуговування.

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам оборудки. Двом із них — оцінювачу та співорганізатору — підозри оголосили заочно. Колишнього в.о. начальника підприємства та його спільника затримали.
