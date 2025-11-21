ДБР передало заяву нардепа Железняка до НАБУ щодо ексміністра енергетики Галущенка

Ідеться про ймовірні порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі.

Державне бюро розслідувань передало до Національного антикорупційного бюро заяву народного депутата Ярослава Железняка про можливі зловживання у сфері енергетики, які, за його даними, можуть стосуватися діяльності колишнього міністра енергетики Германа Галущенка

У ДБР повідомили, що депутат надав інформацію про ймовірні порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі. Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не завершили в повному обсязі або не підтвердили документально.

У Бюро кажуть, що НАБУ вже розслідувало ці факти у кримінальному провадженні від 5 січня 2021 року. Окремо схожий епізод із 5 травня 2021 року розслідувало Головне слідче управління ДБР, однак підслідність у цій справі також визначена за НАБУ.

Тож спільно з Офісом Генерального прокурора ухвалили рішення передати заяву нардепа до Національного антикорупційного бюро.