ДБР передало заяву нардепа Железняка до НАБУ щодо ексміністра енергетики Галущенка

Державне бюро розслідувань передало до Національного антикорупційного бюро заяву народного депутата Ярослава Железняка про можливі зловживання у сфері енергетики, які, за його даними, можуть стосуватися діяльності колишнього міністра енергетики Германа Галущенка
У ДБР повідомили, що депутат надав інформацію про ймовірні порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі. Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не завершили в повному обсязі або не підтвердили документально.
У Бюро кажуть, що НАБУ вже розслідувало ці факти у кримінальному провадженні від 5 січня 2021 року. Окремо схожий епізод із 5 травня 2021 року розслідувало Головне слідче управління ДБР, однак підслідність у цій справі також визначена за НАБУ.
Тож спільно з Офісом Генерального прокурора ухвалили рішення передати заяву нардепа до Національного антикорупційного бюро.
- 21 листопада стало відомо, що колишній міністр юстиції і енергетики Герман Галущенко нині прибув до Національного антикорбюро. Інформацію про те, що він приїхав на допит, підтвердили джерела LB у керівництві НАБУ.
- Статусу підозрюваного по справі корупції в "Енергоатомі" Галущенко не має. Але підозрюваним є його колишній радник, коли Галущенко очолював Міненерго.
- Справа стосується організації схеми відкатів у "Енергоатомі". За даними слідства, бізнесмен, співвласник "Кварталу" Тимур Міндіч організував схему відкатів у 10-15 % з кожного контрагента НАЕК. Реалізовували її, як підозрює слідство, радник Галущенка Ігор Миронюк і виконавчий директор НАЕК Дмитро Басов.