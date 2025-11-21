США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоПодії

Джерела: Галущенко прибув у НАБУ

За даними співрозмовників журналістів, він приїхав на допит. 

Джерела: Галущенко прибув у НАБУ
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Колишній міністр юстиції і енергетики Герман Галущенко нині прибув до Національного антикорбюро. Інформацію про те, що він приїхав на допит, підтвердили джерела LB у керівництві Бюро.

Також про це повідомили співрозмовники РБК-Україна, Bihus.info та УП. За даними журналістів, ексміністр приїхав у супроводі адвокатів. 

Германа Галущенка відправили у відставку 19 листопада. На засідання Верховної Ради, де розглядали його звільнення, міністр не прийшов, що викликало запитання, чи перебуває він в Україні.

Статусу підозрюваного по справі корупції в "Енергоатомі" Галущенко не має. Але підозрюваним є його колишній радник, коли Галущенко очолював Міненерго.

Справа стосується організації схеми відкатів у "Енергоатомі". За даними слідства, бізнесмен, співвласник "Кварталу" Тимур Міндіч організував схему відкатів у 10-15 % з кожного контрагента НАЕК. Реалізовували її, як підозрює слідство, радник Галущенка Ігор Миронюк і виконавчий директор НАЕК Дмитро Басов. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies