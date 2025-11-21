Джерела: Галущенко прибув у НАБУ

За даними співрозмовників журналістів, він приїхав на допит.

Колишній міністр юстиції і енергетики Герман Галущенко нині прибув до Національного антикорбюро. Інформацію про те, що він приїхав на допит, підтвердили джерела LB у керівництві Бюро.

Також про це повідомили співрозмовники РБК-Україна, Bihus.info та УП. За даними журналістів, ексміністр приїхав у супроводі адвокатів.

Германа Галущенка відправили у відставку 19 листопада. На засідання Верховної Ради, де розглядали його звільнення, міністр не прийшов, що викликало запитання, чи перебуває він в Україні.

Статусу підозрюваного по справі корупції в "Енергоатомі" Галущенко не має. Але підозрюваним є його колишній радник, коли Галущенко очолював Міненерго.

Справа стосується організації схеми відкатів у "Енергоатомі". За даними слідства, бізнесмен, співвласник "Кварталу" Тимур Міндіч організував схему відкатів у 10-15 % з кожного контрагента НАЕК. Реалізовували її, як підозрює слідство, радник Галущенка Ігор Миронюк і виконавчий директор НАЕК Дмитро Басов.