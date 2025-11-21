Російський дрон атакував авто комунальників у Херсоні

У Херсоні російський дрон атакував авто одного з комунальних підприємств. Унаслідок атаки є поранений.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 09:20 російські військові атакували з дрона автівку одного із комунальних підприємств Херсона", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок удару 51-річний працівник дістав контузію, вибухову й закриту черепно-мозкові травми.

Постраждалий перебуває під наглядом медиків.