На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
У Тернополі рятувальники знайшли під завалами двох кішок

Кішки Мілка і Мія провели під завалами майже дві доби.

У Тернополі рятувальники знайшли під завалами двох кішок
врятована кішка Мія у Тернополі
Фото: ДСНС України

Під час розбору завалів житлового будинку в Тернополі співробітники ДСНС врятували двох котів, які провели під руїнами майже дві доби.

Про це повідомляє ДСНС України.

На першому поверсі рятувальники знайшли кішку Мілку, яка зникла після вибуху. Її родина щодня приходила до будинку з надією побачити улюбленицю живою.

На другому поверсі знайшли 8-річну кішку Мію, яку налякав вибух, і вона сховалася у квартирі. Її теж повернули в руки щасливих господарів.

  • У Тернополі триває третя доба аварійно-пошукових робіт на місці зруйнованого житлового будинку після ракетного удару: кількість загиблих зросла до 31, серед них — шестеро дітей. Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей.
