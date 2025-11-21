Кішки Мілка і Мія провели під завалами майже дві доби.

Під час розбору завалів житлового будинку в Тернополі співробітники ДСНС врятували двох котів, які провели під руїнами майже дві доби.

Про це повідомляє ДСНС України.

На першому поверсі рятувальники знайшли кішку Мілку, яка зникла після вибуху. Її родина щодня приходила до будинку з надією побачити улюбленицю живою.

На другому поверсі знайшли 8-річну кішку Мію, яку налякав вибух, і вона сховалася у квартирі. Її теж повернули в руки щасливих господарів.