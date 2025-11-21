США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ГоловнаСуспільствоВійна

Третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі: кількість загиблих зросла до 31, серед них — шестеро дітей

Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей.

Третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі: кількість загиблих зросла до 31, серед них — шестеро дітей
Третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі, 21 листопада 2025
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 21 листопада, триває третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі після ракетного удару: кількість загиблих зросла до 31, повідомляє Нацполіція. 

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.

Кількість загиблих – 31 особа, серед них — шестеро дітей. Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей.

Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу. 

Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.

Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.
