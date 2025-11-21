Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей.

Сьогодні, 21 листопада, триває третя доба аварійно-пошукових робіт у Тернополі після ракетного удару: кількість загиблих зросла до 31, повідомляє Нацполіція.

Станом на 12 годину 21 листопада з-під завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники дістали тіла ще трьох людей: жінки та двох дітей.

Кількість загиблих – 31 особа, серед них — шестеро дітей. Травмованих — 94, у тому числі 18 дітей.

Усі екстрені служби продовжують безперервно працювати на місці ворожого обстрілу.

Поліцейські-психологи спільно з колегами інших профільних служб надають громадянам екстрену психологічну допомогу.

Триває ідентифікація загиблих та пошук людей, які досі залишаються зниклими безвісти.