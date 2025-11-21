Ворог за добу поранив 4 жителів Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Ваим Філашкін.
“За 20 листопада росіяни поранили 4 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 листопада.
Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 2 кав'ярні, крамницю, стадіон і промислову будівлю. В Олександрівці пошкоджено 33 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі і 7 автівок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено автомобіль.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.