Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 12 дітей.

Ворог за добу поранив 4 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Ваим Філашкін.

“За 20 листопада росіяни поранили 4 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 листопада.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено авто. У Краматорську поранено людину, пошкоджено 2 кав'ярні, крамницю, стадіон і промислову будівлю. В Олександрівці пошкоджено 33 приватні будинки, багатоповерхівку, 2 адмінбудівлі і 7 автівок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено автомобіль.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.