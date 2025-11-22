Начальник штабу армії Франції попередив, що через Росію "треба бути готовими втрачати дітей"

Новий начальник штабу збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон під час зустрічі з мерами французьких міст зробив резонансну заяву про вимогу до суспільства бути готовими "втрачати дітей, що захистити свою державу".

Як пише BBC, командувач говорив про потенційну агресію з боку Росії, для відбиття якої у Франції "є усі необхідні ноу-хау та економічна й демографічна сила, але бракує духу і розуміння, що це супроводжуватиметься стражданнями".

Генерал наголосив на реальності загрози від Кремля і підкреслив потребу підготовки "не лише на економічному та військовому, але й на психологічному рівні".

Слова Мандона викликали бурхливу реакцію у французькому суспільстві: представники радикальних лівих та правих рухів звинуватили його у нагнітанні та пропаганді війни. Натомість в уряді захищають позицію генерала, вказуючи на необхідність бути готовими до російської агресії.