Головне за суботу, 22 листопада: 33 загиблих у Тернополі, майже 150 боєзіткнень, розшук Міндіча та Цукермана

Бойові дії на Донеччині, 157 бойових зіткнень, ворожі обстріли, підготовка до переговорів щодо шляхів завершення війни. Яким запам’ятається 1368-й день повномасштабної війни.

У Тернополі кількість жертв російського удару зросла до 33, 22 листопада 2025

Пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару 19 листопада по Тернополю завершено.

Основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Як зазначає ДСНС, роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано — 94, з них 18 дітей.

Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.

Врятовано — 46 людей, з них 7 дітей.

Вивезено близько 1298 т будівельного сміття.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга) й передали їх власникам.

Слідчі дії тривають.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 листопада відбулося 157 боїв.

На Покровському напрямку ворог здійснив 34 наступальні дії.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 листопада – в новині.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації та директиви для переговорів із партнерами щодо шляхів завершення війни. Очолить делегацію керівник Офісу президета Андрій Єрмак.

"Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни", – ідеться у повідомленні Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, Володимир Зеленський затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.

Докладніше – в новині.

Увечері 22 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що говорив із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Зеленський зазначив, що розмова була тривалою. Сторони обговорили багато нюансів дипломатичної роботи в плануванні мирного процесу і домовились й надалі координуватись. Президент України подякував усьому британському суспільству за підтримку.

“Наші радники завтра працюватимуть у Швейцарії – представники України, Сполучених Штатів та формату E3, а саме: Британії, Франції та Німеччини. Абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. Зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення. Дякую!” – написав Зеленський.

У суботу, 22 листопада, у пресслужбі президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що він начебто помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.

Пізніше Україна підтвердила повернення 31 цивільного громадянина.

За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, українці були засуджені "за кримінальні злочини на території Білорусі". Вона каже, що це зробили відповідно до домовленостей, досягнутих між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом на прохання України.

У базі розшуку МВС з'явилися повідомлення про розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, яких підозрюють в корупції у сфері енергетики.

У повідомленні йдеться про те, що Міндіча та Цукермана розшукує Центральне управління НАБУ як осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.

Дата зникнення Міндіча – 10 листопада, Цукермана – 26 жовтня.

Про статті, за якими звинувачують фігурантів – у новині.

