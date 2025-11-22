В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаПолітика

​У Білорусі заявили, що Лукашенко помилував 31 ув'язненого українця (оновлено)

Також повідомили про двох помилуваних католицьких священиків. 

​У Білорусі заявили, що Лукашенко помилував 31 ув'язненого українця (оновлено)
Фото: EPA/UPG

У суботу, 22 листопада, у пресслужбі президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що він начебто помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.

Про це пише білоруське державне інформаційне агентство Белта. 

Оновлення. Пізніше Україна підтвердила повернення 31 цивільного громадянина. 

За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, українці були засуджені "за кримінальні злочини на території Білорусі". Вона каже, що це зробили відповідно до домовленостей, досягнутих між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом на прохання України.

"Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні", – сказала речниця.

Також вона повідомила, що на прохання Папи Римського Лева XIV за участю митрополита Йосипа Станевського помилувані двоє католицьких священиків – Анджей Юхневич і Генріх Околотович, засуджених "за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів проти держави, а також інших злочинів". 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies