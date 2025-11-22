Також повідомили про двох помилуваних католицьких священиків.

У суботу, 22 листопада, у пресслужбі президента Білорусі Олександра Лукашенка повідомили, що він начебто помилував 31 громадянина України, а також двох католицьких священників.

Про це пише білоруське державне інформаційне агентство Белта.

Оновлення. Пізніше Україна підтвердила повернення 31 цивільного громадянина.

За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, українці були засуджені "за кримінальні злочини на території Білорусі". Вона каже, що це зробили відповідно до домовленостей, досягнутих між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом на прохання України.

"Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні", – сказала речниця.

Також вона повідомила, що на прохання Папи Римського Лева XIV за участю митрополита Йосипа Станевського помилувані двоє католицьких священиків – Анджей Юхневич і Генріх Околотович, засуджених "за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів проти держави, а також інших злочинів".