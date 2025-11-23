Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Спецпризначенці СБУ знищили склади росіян з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" на ТОТ Донеччини

Також СБУ завдала удару по позиціях росіян у Покровську.

Фото: СБУ

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це повідомляє СБУ.

У Покровську спецпризначенці СБУ знищили башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Ще однією ціллю СБУ стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області.

"Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції", – зазначається у повідомленні.
