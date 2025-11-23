Також СБУ завдала удару по позиціях росіян у Покровську.

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Про це повідомляє СБУ.

У Покровську спецпризначенці СБУ знищили башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV.

Ще однією ціллю СБУ стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області.

"Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції", – зазначається у повідомленні.