Російські окупанти атакували Пологівський район Запоріжжя, є поранений

Зруйновано приватні будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки розташовані поруч.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies