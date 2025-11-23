Російські окупанти атакували Пологівський район Запоріжжя, є поранений

Російські окупанти атакували Пологівський район Запорізької області, унаслідок чого поранень зазнав 52-річний мешканець.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок ворожого удару постраждав 52-річний чоловік. Росіяни атакували Пологівський район", – ідеться у повідомленні.
Зруйновано приватні будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки розташовані поруч.
- Через обстріли РФ у Запорізькій області загинули двоє людей, восьмеро зазнали поранень. Упродовж доби окупанти завдали 894 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.