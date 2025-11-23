Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти атакували Пологівський район Запоріжжя, є поранений

Руйнувань зазнали приватні будинки.

Російські окупанти атакували Пологівський район Запоріжжя, є поранений
наслідки обстрілів РФ
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували Пологівський район Запорізької області, унаслідок чого поранень зазнав 52-річний мешканець.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожого удару постраждав 52-річний чоловік. Росіяни атакували Пологівський район", – ідеться у повідомленні. 

Зруйновано приватні будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки розташовані поруч. 
Теми: , ,
﻿
