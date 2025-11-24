Росіяни дронами вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі Одещини

Є ушкодження, але люди не постраждали.

У ніч на 24 листопада російська армія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Є ушкодження, але люди цілі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

"Вночі 24 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини. Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання", – йдеться у його повідомленні.

На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідували рятувальники. Дані про загиблих та постраждалих не надходили.