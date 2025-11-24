Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Росіяни дронами вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі Одещини

Є ушкодження, але люди не постраждали.

Наслідки російської атаки
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 24 листопада російська армія атакувала портову інфраструктуру Одещини. Є ушкодження, але люди цілі.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер. 

"Вночі 24 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини. Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання", – йдеться у його повідомленні. 

На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідували рятувальники. Дані про загиблих та постраждалих не надходили.
