Один чоловік загинув, ще троє поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, у селі Веселянка росіяни ударили FPV-дроном по мікроавтобусу. Водій загинув на місці.

Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Косівцевому та Різдв’янці.

387 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Микильське, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай, Варварівку та Солодке.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Оріхова, Варварівки, Зеленого Гаю, Привільного та Полтавки.

229 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого Гаю, Варварівки та Солодкого.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.