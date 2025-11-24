Шестеро людей поранені внаслідок ворожих атак на Запорізьку область

Шість людей поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони Запорізької області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 732 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.

Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Веселянці, Гуляйполю, Воздвижівці, Білогір’ю та Новоандріївці.

421 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Таврійське, Мар’ївку, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Зелений Гай, Варварівку та Затишшя.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Варварівки, Зеленого Гаю та Новоандріївки.

282 артилерійські удари нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Степового, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Зеленого Гаю, Нового та Рівнопілля.

Надійшло 31 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.