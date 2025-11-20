У Тернополі кількість зниклих безвісти зменшилася до 14, ​шестеро вийшли на зв’язок

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

У Тернополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. За уточненими даними, шестеро мешканців, яких вважали зниклими безвісти, вийшли на зв’язок.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги. За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголосили, що аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.