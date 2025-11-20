База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тернополі кількість зниклих безвісти зменшилася до 14, ​шестеро вийшли на зв’язок

Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги.

У Тернополі кількість зниклих безвісти зменшилася до 14, ​шестеро вийшли на зв’язок
Розбір завалів на місці удару РФ у Тернополі
Фото: ДСНС

У Тернополі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. За уточненими даними, шестеро мешканців, яких вважали зниклими безвісти, вийшли на зв’язок. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"Роботи не припиняються ні вдень, ні вночі: фахівці метр за метром обстежують завали у пошуках людей, які можуть потребувати допомоги. За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці", - йдеться в повідомленні. 

У ДСНС наголосили, що аварійно-рятувальні роботи тривають і продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини.

  • РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101" з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії. 
  • Було влучання в багатоповерхівку. В результаті удару загинули 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей. Також повідомлялося про 22 безвісти пропавших. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies