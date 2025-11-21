У Центрі протидії дезінформації спростовують фейк про "оточення 15 українських батальйонів у Куп’янську-Вузловому"

Російські телеграм-канали поширюють черговий фейк про нібито "блокування" українських підрозділів у районі Куп’янська-Вузлового та "величезні втрати" серед українських військових.

У Центрі протидії дезінформації наголошують інформація про начебто "оточення" – фейк.

За офіційними даними, населений пункт Куп’янськ-Вузловий на Харківщині повністю контролюється Силами оборони України.

Також зазначається, що площа населеного пункту становить лише 4 км², що фізично унеможливлює "оточення 15 батальйонів", як це подає російська пропаганда.

"Такі фейки поширюються з метою деморалізації українських військових та населення України", – наголошують у Центрі.

Одночасно з цією вигадкою пропагандистські ресурси поширили штучно згенероване ШІ-відео з нібито "українськими військовими", які говорять про "критичну ситуацію на фронті". Такі ролики Центр неодноразово спростовував.