З Херсонщини евакуювали молоду маму з двома маленькими дітьми

Вік евакуйованих дітей - 4 роки та 3 місяці.

З Херсонщини евакуювали молоду маму з двома маленькими дітьми
Фото: Поліція Херсонщини

Поліцейські спільно з волонтерами допомогли виїхати з прифронтової території у Херсонській області 23-річній жінці з двома дітьми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Евакуйована родина нещодавно повернулася до рідної Білозерки з іншої області. Інспектор ювенальної превенції провела з матір’ю детальну бесіду та переконала її евакуюватися. 

Для евакуації родини правоохоронці та волонтери залучили броньований автомобіль. 

Зараз мама з дітьми проживають у модульному містечку, де їм забезпечене тепле житло, речі першої необхідності, місце для розвитку та спокійного догляду за малечею. Крім того, інспекторка ювенальної превенції привезла дітям іграшки та книжки.
