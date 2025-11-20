З Херсонщини евакуювали молоду маму з двома маленькими дітьми

Поліцейські спільно з волонтерами допомогли виїхати з прифронтової території у Херсонській області 23-річній жінці з двома дітьми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Евакуйована родина нещодавно повернулася до рідної Білозерки з іншої області. Інспектор ювенальної превенції провела з матір’ю детальну бесіду та переконала її евакуюватися.

Для евакуації родини правоохоронці та волонтери залучили броньований автомобіль.

Зараз мама з дітьми проживають у модульному містечку, де їм забезпечене тепле житло, речі першої необхідності, місце для розвитку та спокійного догляду за малечею. Крім того, інспекторка ювенальної превенції привезла дітям іграшки та книжки.