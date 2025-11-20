База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ДСНС попереджає про тумани та сильний сніг на вихідні

Можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

ДСНС попереджає про тумани та сильний сніг на вихідні
сніг у Карпатах
Фото: Фото: Аліна Косовська, Закарпатська ОВА

У найближчі дні очікують різке погіршення погодних умов. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, увночі та вранці 21 листопада по всій Україні, окрім південних областей, очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Рятувальники зазначили, що йдеться про I рівень небезпечності (жовтий).

На 22–23 листопада синоптики прогнозують значне ускладнення погоди у західних областях: помірний і місцями сильний сніг, формування снігового покриву заввишки 5–15 см, а на Львівщині та Івано-Франківщині — 20–30 см. Також можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

У Карпатах очікуються пориви вітру 15–20 м/с і хуртовини.

ДСНС закликала громадян за можливості утриматися від далеких поїздок, перевірити технічний стан автомобілів та враховувати прогноз погоди під час планування маршруту. 
