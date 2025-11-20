ДСНС попереджає про тумани та сильний сніг на вихідні

Можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

У найближчі дні очікують різке погіршення погодних умов.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, увночі та вранці 21 листопада по всій Україні, окрім південних областей, очікується туман із видимістю 200–500 метрів. Рятувальники зазначили, що йдеться про I рівень небезпечності (жовтий).

На 22–23 листопада синоптики прогнозують значне ускладнення погоди у західних областях: помірний і місцями сильний сніг, формування снігового покриву заввишки 5–15 см, а на Львівщині та Івано-Франківщині — 20–30 см. Також можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

У Карпатах очікуються пориви вітру 15–20 м/с і хуртовини.

ДСНС закликала громадян за можливості утриматися від далеких поїздок, перевірити технічний стан автомобілів та враховувати прогноз погоди під час планування маршруту.