ГоловнаСуспільствоЖиття

Умєров повернувся з закордонного відрядження, - ЗМІ

Раніше в медіа повідомляли, що він нібито не збирається повертатись в Україну.

Умєров повернувся з закордонного відрядження, - ЗМІ
Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернувся в Україну з відрядження. 

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомила його речниця Діана Давітян.

"Так, він повернувся з відрядження. Також хочу зазначити, що це вже його дванадцяте відрядження з моменту призначення на посаду Секретаря РНБО. І відрядження - це абсолютно звичайна частина нашого життя, з якого ми не робимо ажіотажу", - сказала вона.

Умеров виїхав за кордон якраз у розпал скандалу, пов'язаного з викриттям корупції в енергетиці і оборонці. (Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці"). На цьому тлі деякі ЗМІ писали шо повертатися він не збирається.

11 листопада Умєров повідомив, що поїхав до Стамбула для розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. 15 листопада стало відомо, що Україна та Росія погодилися активувати Стамбульські домовленості про обмін 1200 військовополонених.

Із Туреччини Умєров полетів до Катару і обговорив там повернення викрадених дітей. Потім він відвідав США, хоча ця поїздка раніше не була анонсована

19 Умєров листопада супроводжував президента Володимира Зеленського під час візиту до Туреччини.

  • НАБУ поки не публікувало частину розслідування, що стосується оборонної сфери. Однак прокурор САП казав, що Тимур Міндіч, який є одним з основних підозрюваних, мав вплив не лише на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а і на Умєрова, який був міністром оборони. За даними ГАР МО, на Умєрова могли впливати з метою закупівлі бронежилетів у фірми, що може бути пов'язаною з Міндічем. Тоді закупівлю вдалося скасувати. Сам Умєров, перебуваючи на той час в Туреччині, заперечив тиск на себе
  • Учора, 19 листопада, Верховна Рада викликала на Умєрова доповідь, однак не на якусь конкретну дату. 
﻿
