Умєров повернувся з закордонного відрядження, - ЗМІ

Раніше в медіа повідомляли, що він нібито не збирається повертатись в Україну.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернувся в Україну з відрядження.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомила його речниця Діана Давітян.

"Так, він повернувся з відрядження. Також хочу зазначити, що це вже його дванадцяте відрядження з моменту призначення на посаду Секретаря РНБО. І відрядження - це абсолютно звичайна частина нашого життя, з якого ми не робимо ажіотажу", - сказала вона.

Умеров виїхав за кордон якраз у розпал скандалу, пов'язаного з викриттям корупції в енергетиці і оборонці. (Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці"). На цьому тлі деякі ЗМІ писали шо повертатися він не збирається.

11 листопада Умєров повідомив, що поїхав до Стамбула для розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. 15 листопада стало відомо, що Україна та Росія погодилися активувати Стамбульські домовленості про обмін 1200 військовополонених.

Із Туреччини Умєров полетів до Катару і обговорив там повернення викрадених дітей. Потім він відвідав США, хоча ця поїздка раніше не була анонсована.

19 Умєров листопада супроводжував президента Володимира Зеленського під час візиту до Туреччини.