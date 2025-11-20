Умєров повернувся з закордонного відрядження, - ЗМІ

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повернувся в Україну з відрядження.
Про це "Інтерфакс-Україна" повідомила його речниця Діана Давітян.
"Так, він повернувся з відрядження. Також хочу зазначити, що це вже його дванадцяте відрядження з моменту призначення на посаду Секретаря РНБО. І відрядження - це абсолютно звичайна частина нашого життя, з якого ми не робимо ажіотажу", - сказала вона.
Умеров виїхав за кордон якраз у розпал скандалу, пов'язаного з викриттям корупції в енергетиці і оборонці. (Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Операція «Мідас»: НАБУ і САП викрили мільйонні схеми в енергетиці"). На цьому тлі деякі ЗМІ писали шо повертатися він не збирається.
11 листопада Умєров повідомив, що поїхав до Стамбула для розблокування переговорів з Росією щодо обміну військовополоненими. 15 листопада стало відомо, що Україна та Росія погодилися активувати Стамбульські домовленості про обмін 1200 військовополонених.
Із Туреччини Умєров полетів до Катару і обговорив там повернення викрадених дітей. Потім він відвідав США, хоча ця поїздка раніше не була анонсована.
19 Умєров листопада супроводжував президента Володимира Зеленського під час візиту до Туреччини.
- НАБУ поки не публікувало частину розслідування, що стосується оборонної сфери. Однак прокурор САП казав, що Тимур Міндіч, який є одним з основних підозрюваних, мав вплив не лише на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а і на Умєрова, який був міністром оборони. За даними ГАР МО, на Умєрова могли впливати з метою закупівлі бронежилетів у фірми, що може бути пов'язаною з Міндічем. Тоді закупівлю вдалося скасувати. Сам Умєров, перебуваючи на той час в Туреччині, заперечив тиск на себе.
- Учора, 19 листопада, Верховна Рада викликала на Умєрова доповідь, однак не на якусь конкретну дату.