Ворог продовжує атакувати Одещину безпілотниками, щонайменше одна людина постраждала

Ворог продовжує атакувати Одещину ударними БпЛА, повідомив об 11:51 очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються.

В місті Одеса пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.

“Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях і тримайтеся подалі від уламків”, – закликав глава Одеської ОВА.