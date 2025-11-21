США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог продовжує атакувати Одещину безпілотниками, щонайменше одна людина постраждала

Зокрема в місті Одеса пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. 

Ворог продовжує атакувати Одещину безпілотниками, щонайменше одна людина постраждала
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

Ворог продовжує атакувати Одещину ударними БпЛА, повідомив об 11:51 очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.  

За його даними, зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються. 

В місті Одеса пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.

“Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях і тримайтеся подалі від уламків”, – закликав глава Одеської ОВА.
﻿
