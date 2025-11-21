США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
​Уночі росіяни атакували Одесу. Постраждали люди, зокрема дитина

Є ушкодження цивільних об'єктів. 

​Уночі росіяни атакували Одесу. Постраждали люди, зокрема дитина
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

У ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої дронової атаки. Постраждали п'ятеро людей, зокрема одна дитина. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів.

Про це повідомили у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер та ДСНС

Троє постраждалих госпіталізовані: 49-річна жінка та 16-річний хлопець отримали термічні опіки, а 70-річний чоловік - травму голови. Лікарі надають всю необхідну допомогу. 

Ще двоє постраждалих: з гострою реакцією на стрес 67-річний чоловік та 43-річний - із опіками обличчя, медичну допомогу отримують амбулаторно.

наслідки російської атаки у Одесі
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки у Одесі
Наслідки російського удару у Одесі
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару у Одесі

Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. 

Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі. Відповідні служби працюють на місцях подій, правоохоронці фіксують наслідки.

Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них 2 дитини.

Наслідки російського удару у Одесі
Фото: ДСНС
Наслідки російського удару у Одесі
﻿
