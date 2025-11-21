У Криму “Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО.

Як зазначає українська військова розвідка, внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі:

корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

аеродромний радіолокаційний комплекс “ліра-А10”;

РЛС 55Ж6У “Небо-У”;

РЛС “Небо-СВ” у купольній конструкції;

РЛС П-18 “Терек”.

На відео зафіксовані влучні удари по дороговартісних російських цілях і ухилення від ракети з ворожого комплексу “панцирь-С1”.