“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму “Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і системи ППО

Зокрема уражені РЛС “Небо-У”, “Небо-СВ” і “Терек”.

У Криму “Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і системи ППО
Фото: скрін

У Криму “Примари” ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО.

Як зазначає українська військова розвідка, внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові успішно уражено ворожі: 

  • корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27; 
  • аеродромний радіолокаційний комплекс “ліра-А10”;
  • РЛС 55Ж6У “Небо-У”; 
  • РЛС “Небо-СВ” у купольній конструкції; 
  • РЛС П-18 “Терек”. 

На відео зафіксовані влучні удари по дороговартісних російських цілях і ухилення від ракети з ворожого комплексу “панцирь-С1”. 
