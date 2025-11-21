Також освятили пам’ятник "Янголам у білих халатах".

Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 21 листопада, з нагоди Дня Гідності та Свободи у Києві пройшла спільна молитва за Україну, освячення пам’ятника "Янголам у білих халатах" та покладання квітів до до портретів Героїв Небесної Сотні.

Як передає кореспондентка LB.ua, дійство розпочалося о 10:00 спільною молитвою за Україну та борців за її свободу.

На знак пам’яті про загиблих захисників і захисниць України пролунав Дзвін Гідності, після чого поклали квіти до портретів Героїв Небесної Сотні та запалили лампадки.

Пізніше відбулося освячення пам’ятника "Янголам у білих халатах", встановленого у 2014 році на території Київської міської лікарні №17 пораненими майданівцями.

У 2025 році п’ятитонний гранітний камінь передали Національному музею Революції Гідності.

Заходи відбулися зокрема і біля Меморіалу пам'яті Героям Небесної Сотні.

