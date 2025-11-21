Українські та іноземні правоохоронці припинили роботу шайхрайського call-центру, учасники якого ошукали людей на близько 250 тисяч доларів.
"Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС", – написав у телеграмі генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США.
Генпрокурор розповів, що 31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові "інвестиційні платформи".
"Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро", зазначив Кравченко і додав, що лише вчора в Києві проведено 19 обшуків.
Вилучено докази системної шахрайської діяльності:
- переписки між учасниками групи,
- CRM-системи,
- персональні дані потерпілих,
- комп’ютерну техніку,
- значні суми готівки.
Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.
- На початку листопада правоохоронці заявили про ліквідацію 14 шахрайських call-центрів у низці областей та Києві.