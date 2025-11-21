Шахраї ошукали людей на близько 250 тисяч доларів США.

Знайдені під час обшуків гроші

Українські та іноземні правоохоронці припинили роботу шайхрайського call-центру, учасники якого ошукали людей на близько 250 тисяч доларів.

"Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС", – написав у телеграмі генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, 25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США.

Генпрокурор розповів, що 31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові "інвестиційні платформи".

"Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро", зазначив Кравченко і додав, що лише вчора в Києві проведено 19 обшуків.

Вилучено докази системної шахрайської діяльності:

переписки між учасниками групи,

CRM-системи,

персональні дані потерпілих,

комп’ютерну техніку,

значні суми готівки.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.

Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми.