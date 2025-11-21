США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Україна передала Литві російського військового, який катував литовця в Україні

Це перша екстрадиція за час повномасштабного вторгнення.

Фото: скрін

Україна передала Литовській Республіці військовослужбовця РФ, який підозрюється у воєнних злочинах на території нашої держави, повідомляє СБУ.  

За матеріалами справи, фігурант катував полонених, а серед потерпілих від його дій був громадянин Литви, який займався волонтерством в Україні. Екстрадиція відбулася за матеріалами спільного розслідування Служби безпеки, Офісу Генерального прокурора та Національної поліції.

«Це вперше з початку повномасштабної війни, коли наша держава видає затриманого військовослужбовця РФ іншій іноземній державі», – зазначив заступник голови СБУ бригадний генерал Сергій Наумюк. 

Відповідно до матеріалів провадження, затриманий рашист – громадянин країни-агресора Марген Гаджимагомедов, інспектор військової поліції 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії РФ. За матеріалами справи, він катував полонених, які перебували в тюрмі, облаштованій ворогом на території тимчасово окупованого аеродрому в Мелітополі на Запоріжжі.

Серед постраждалих від його дій був волонтер з Литви, який допомагав Силам оборони України з перших днів повномасштабної війни.

Як встановило розслідування, у застінках до полонених застосовували різні тортури: тримали у сейфах, душили до втрати свідомості, підвішували за зв’язані руки, обливали холодною водою на морозі та катували струмом.

Українські захисники взяли рашиста у полон під час боїв у районі Роботиного у серпні 2024 року.

За матеріалами слідчих СБУ та іноземних партнерів, Вільнюський міський суд визнав фігуранта підозрюваним у порушенні Женевських конвенцій, законів та звичаїв війни відповідно до статей 100 і 103 (частина 1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

За запитом Генеральної прокуратури Литви наприкінці жовтня Україна провела процедуру екстрадиції підозрюваного для його притягнення до правосуддя.

«Відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки, за воєнні злочини проти цивільних осіб та військовополонених, вчинені шляхом їх катування і незаконного позбавлення волі, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років або довічне ув’язнення. Тому хочу подякувати колегам з СБУ за їхній значний внесок у це розслідування», – підкреслив заступник Генерального прокурора Литви Гінтас Іванаускас.
