Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаСвіт

Умєров полетів із Туреччини до Катару і обговорив там повернення викрадених дітей

Секретар РНБО продовжив іноземні візити. 

Умєров полетів із Туреччини до Катару і обговорив там повернення викрадених дітей
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров після Туреччини полетів до Катару, де зустрівся з прем’єром-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Обговорили повернення викрадених Росією дітей, розповів Умєров 13 листопада.

 

Він додав, що Катар залишається одним з головних українських партнерів у питанні їх повернення. Також Умєров подякував за гуманітарну, фінансову і медичну допомогу Україні. 

 

“Саме завдяки посередницькій ролі Дохи вдалось просунутися у процесах, які багато хто вважав безнадійними”, – прокоментував він роль країни в поверненні депортованих. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies