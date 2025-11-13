Умєров полетів із Туреччини до Катару і обговорив там повернення викрадених дітей

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров після Туреччини полетів до Катару, де зустрівся з прем’єром-міністром Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Обговорили повернення викрадених Росією дітей, розповів Умєров 13 листопада.

Він додав, що Катар залишається одним з головних українських партнерів у питанні їх повернення. Також Умєров подякував за гуманітарну, фінансову і медичну допомогу Україні.

“Саме завдяки посередницькій ролі Дохи вдалось просунутися у процесах, які багато хто вважав безнадійними”, – прокоментував він роль країни в поверненні депортованих.