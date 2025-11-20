Зеленський отримав проєкт "мирного плану" від США

Президент Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт "мирного плану", який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі (із американською делегацією, - ред.) домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни.

"Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття. Готові й зараз конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що найближчими днями розраховує обговорити з Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, потрібні для миру.