ДБР затримало колишнього посадовця ТЦК з Донеччини, який за гроші допомагав піти у СЗЧ

Майор ТЦК раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності працівниками ДБР – він сприяв втечі військовозобов’язаних за кордон.

ДБР затримало колишнього посадовця ТЦК з Донеччини, який за гроші допомагав піти у СЗЧ
Затримано експосадовця ТЦК, який “допомагав” йти у СЗЧ
Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали колишнього начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Донецької області. Він за хабарі допомагав військовослужбовцям тікати з частин на Сумщині.

Як зазначає відомство, майор ТЦК раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності працівниками ДБР. Коли він очолював один із районних ТЦК на Донеччині, то сприяв військовозобов’язаним у втечі за кордон.

Після викриття фігурант був переведений у розпорядження свого командування, однак протиправну діяльність не припинив. Цього разу він вирішив «надавати послуги» вже на території Сумської області.

Двом військовослужбовцям майор гарантував, що вночі особисто приїде за ними до частини та вивезе у будь-яку локацію в Україні. Для безперешкодного проїзду блокпостів обіцяв використовувати свої службові документи. Також детально проінструктував військових, як непомітно залишити пункт дислокації. За свої послуги вимагав з двох чоловіків загалом 12 тис. доларів США.

Скориставшись отриманими порадами, близько 3-ї години ночі військові залишили частину та вийшли до місця, де їх вже очікували. Разом із майором ТЦК у машині перебував і колишній прокурор з Донеччини, який нині працює адвокатом.

Блокпости група проїжджала без перешкод, адже працівник ТЦК кожного разу демонстрував свої службові документи, що дозволяло уникнути перевірок.

На межі Сумської та Полтавської областей офіцер зупинився на автозаправці та наказав віддати йому гроші. Під час передачі коштів його затримали правоохоронці.

Посадовцю ТЦК повідомлено про підозру в пособництві у дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідство встановлює роль в оборудці колишнього прокурора, який перебував у автомобілі під час втечі військових.
