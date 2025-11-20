База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

Засудили подружжя зрадників, яке наводило «гради» на позиції ЗСУ на Сумщині

Вони отримали по 15 років тюрми.

Засудили подружжя зрадників, яке наводило «гради» на позиції ЗСУ на Сумщині
Сумщина
Фото: unn.ua

Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна подружжю агентів ФСБ, яких торік у квітні викрили у Шосткинському районі Сумщини. 

Служба безпеки повідомила, що чоловік і дружина працювали на російські спецслужби та коригували удари реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по регіону.

За матеріалами розслідування, зловмисницю завербували співробітники ФСБ через телеграм-канал. Жінка погодилася співпрацювати й залучила свого чоловіка, який поділяв її проросійські настрої. Подружжя їздило прикордонними районами Сумщини своєю автівкою, відстежувало позиції підрозділів Сил оборони, що захищають північно-східні кордони, і передавало ці дані кураторові з РФ.

Під час спілкування з оточенням чоловік поширював проросійські наративи, виправдовував збройну агресію РФ та закликав українців скласти зброю перед окупантами.

Співробітники СБУ затримали зрадників на гарячому під час чергової розвідки. У фігурантів вилучили мобільні телефони з позначеними на Google-картах геолокаціями українських позицій і контактами їхнього російського куратора.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Чоловіка додатково засудили за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування й заперечення російської агресії та глорифікація її учасників).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies