Засудили подружжя зрадників, яке наводило «гради» на позиції ЗСУ на Сумщині

Вони отримали по 15 років тюрми.

Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна подружжю агентів ФСБ, яких торік у квітні викрили у Шосткинському районі Сумщини.

Служба безпеки повідомила, що чоловік і дружина працювали на російські спецслужби та коригували удари реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по регіону.

За матеріалами розслідування, зловмисницю завербували співробітники ФСБ через телеграм-канал. Жінка погодилася співпрацювати й залучила свого чоловіка, який поділяв її проросійські настрої. Подружжя їздило прикордонними районами Сумщини своєю автівкою, відстежувало позиції підрозділів Сил оборони, що захищають північно-східні кордони, і передавало ці дані кураторові з РФ.

Під час спілкування з оточенням чоловік поширював проросійські наративи, виправдовував збройну агресію РФ та закликав українців скласти зброю перед окупантами.

Співробітники СБУ затримали зрадників на гарячому під час чергової розвідки. У фігурантів вилучили мобільні телефони з позначеними на Google-картах геолокаціями українських позицій і контактами їхнього російського куратора.

Суд визнав обох винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Чоловіка додатково засудили за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування й заперечення російської агресії та глорифікація її учасників).