Сенатор Грем: мирні переговори з Росією мають відбуватись за участі України та європейських союзників

Американський сенатор Ліндсі Грем прокоментував мирні переговори між Росією та Україною.

“Щодо існування 28-пунктного плану щодо припинення російсько-української війни, я нічого не знаю про цей план і лише читав повідомлення ЗМІ про цю пропозицію”, - написав Ліндсі Грем.

Він наголосив, що ця війна має бути завершена шляхом переговорів “із гідним та справедливим результатом”. Цей результат має запобігти третьому вторгненню та стримати інших від агресивних дій по всьому світу.

“Такого результату можна досягти лише за допомогою переговорів за участю обох сторін, зокрема України, жертви російської агресії, а також наших європейських союзників”, - підкреслив сенатор.