Сенатор Грем: мирні переговори з Росією мають відбуватись за участі України та європейських союзників

Американський сенатор Ліндсі Грем прокоментував мирні переговори між Росією та Україною.
“Щодо існування 28-пунктного плану щодо припинення російсько-української війни, я нічого не знаю про цей план і лише читав повідомлення ЗМІ про цю пропозицію”, - написав Ліндсі Грем.
Він наголосив, що ця війна має бути завершена шляхом переговорів “із гідним та справедливим результатом”. Цей результат має запобігти третьому вторгненню та стримати інших від агресивних дій по всьому світу.
“Такого результату можна досягти лише за допомогою переговорів за участю обох сторін, зокрема України, жертви російської агресії, а також наших європейських союзників”, - підкреслив сенатор.
- Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану щодо України, який вимагав би від Києва відмовитися від частини території та частково роззброїтися.
- Голова дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що будь-яка угода повинна мати підтримку європейців та самої України.
- Білий дім не коментував повідомлення про ці пропозиції. Держсекретар США Марко Рубіо написав у X, що Вашингтон «продовжить розробляти перелік можливих ідей щодо завершення цієї війни, базуючись на позиціях обох сторін конфлікту».
- Делегація Армії США на чолі з міністром армії Даном Дрісколлом та начальником штабу Ренді Джорджем перебуває у Києві й очікує на зустріч із Зеленським у четвер ввечері.
- У середу ввечері вони зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який наголосив: найкращий шлях до справедливого миру — це захист українського неба, розширення можливостей завдавати ударів углиб Росії і стабілізація фронту.