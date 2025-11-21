США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині росіяни дроном вбили продавчиню продовольчого магазину

У області ворог поцілив по енергооб'єкту, критичній інфраструктурі, понівечений будинок культури та дорога. 

На Чернігівщині росіяни дроном вбили продавчиню продовольчого магазину
Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА

У Чернігівській області росіяни дроном вбили продавчиню магазину. У області ворог поцілив по енергооб'єкту, критичній інфраструктурі, понівечений будинок культури та дорога. 

Про це повідомив у телеграмі начальник ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Минулої доби ворожий безпілотник забрав життя жінки з Понорницької громади. Загибла працювала продавчинею в звичайному продовольчому магазині і саме була на роботі, коли туди прилетів російський дрон", – написав він у телеграмі. 

У Семенівці було влучання БпЛА в будинок культури. За словами Чауса – це вже не вперше. А також ворог влучив у  адмінбудівлю, поцілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Енергетики роблять все, щоб повернути світло в домівки людей. 

Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки

У Коропській громаді "Герань" атакувала ще один обʼєкт критичної інфраструктури. У Новгород-Сіверському районі через атаку дроном пошкоджене дорожнє покриття. У Чернігівському районі "Герань" поцілила по обʼєкту критичної інфраструктури. У тому ж населеному пункті безпілотник вдарив по житловому будинку. Постраждала місцева жителька, їй надали необхідну допомогу.

На місцях влучань в області були пожежі. Їх загасили вогнеборці. За минулу добу у області зафіксували 34 обстріли: 60 вибухів.

Наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА
Наслідки російської атаки

  • У місті Седнів на Чернігівщині внаслідок російської атаки вночі 19 листопада була пошкоджена садиба родини Лизогубів - філія Чернігівського обласного історичного музею.
