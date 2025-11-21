У області ворог поцілив по енергооб'єкту, критичній інфраструктурі, понівечений будинок культури та дорога.

Про це повідомив у телеграмі начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Минулої доби ворожий безпілотник забрав життя жінки з Понорницької громади. Загибла працювала продавчинею в звичайному продовольчому магазині і саме була на роботі, коли туди прилетів російський дрон", – написав він у телеграмі.

У Семенівці було влучання БпЛА в будинок культури. За словами Чауса – це вже не вперше. А також ворог влучив у адмінбудівлю, поцілив по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Енергетики роблять все, щоб повернути світло в домівки людей.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки

У Коропській громаді "Герань" атакувала ще один обʼєкт критичної інфраструктури. У Новгород-Сіверському районі через атаку дроном пошкоджене дорожнє покриття. У Чернігівському районі "Герань" поцілила по обʼєкту критичної інфраструктури. У тому ж населеному пункті безпілотник вдарив по житловому будинку. Постраждала місцева жителька, їй надали необхідну допомогу.

На місцях влучань в області були пожежі. Їх загасили вогнеборці. За минулу добу у області зафіксували 34 обстріли: 60 вибухів.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російської атаки