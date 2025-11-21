На Херсонщині окупанти вбили одну людину і поранили вісьмох

Упродовж доби унаслідок російської агресії на Херсонщині загинула людина. Ще восьмеро – поранені. Серед поранених є дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Молодіжне, Золота Балка, Комишани, Костирка, Антонівка, Софіївка, Дніпровське, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Бургунка, Веселе, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили телерадіовежу та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін.