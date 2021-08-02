Суд майже у дев’ять разів зменшив заставу голові "Кузні на Рибальському"

Київський апеляційний суд вирішив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 50 млн грн до голови правління ПрАТ "Кузня на Рибальському".

Про це оголосив головуючий суддя, передає Укрінформ.

"Суд ухвалив клопотання захисту задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Шандри Валерія Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 вересня. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 22 027 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 001 290 грн", - сказав суддя.

Суд також відмовився передавати Валерія Шандру на поруки трудового колективу ПрАТ "Кузня на Рибальському" та відмовив у задоволенні заяви народних депутатів від "Європейської солідарності" Ніни Южаніної, Володимира Ар’єва і Михайла Забродського про взяття підозрюваного на поруки.

Нагадаємо, 7 липня Печерський районний суд міста Києва у справі щодо постачання Збройним силам України неякісної техніки обрав голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 443 млн грн.

2 липня слідчі Держбюро розслідувань оголосили підозру трьом колишнім посадовим особам Міністерства оборони та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" у межах розслідування справи щодо закупівлі військової техніки низької якості. За інформацією слідства, державі було завдано збитків на більш як 475 млн грн.

Дії експосадовців Міноборони були кваліфіковані як умисне вчинення військовою службовою особою в умовах особливого періоду дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Дії голови правління ПрАТ "Завод «Кузня на Рибальському»" Валерія Шандри кваліфікували як підбурювання до злочину.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає справу проти генерала Ігоря Павловського та глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри "розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі".

Нагадаємо, що "Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігорю Кононенку.

У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%