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В урочистостях до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тис. військових

Показ озброєння та військової техніки відбудеться у Києві та Одесі.

В урочистостях до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тис. військових
Фото: mil.gov.ua

В урочистостях на День Незалежності 24 серпня візьмуть участь понад п’ять тисяч військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"У день святкування 30-ї річниці Незалежності України, враховуючи найкращий досвід проведення парадів у країнах-партнерах, уперше в історії незалежної України заплановано провести три основні урочисті заходи за участю представників та техніки Сил безпеки і оборони України й країн-партнерів з демонстрацією нових зразків озброєння та техніки України", - розповів представник Центрального управління безпеки військової служби ЗС України полковник Руслан Сергієнко.

На столичному Хрещатику під час параду передбачається проходження урочистим маршем пішої колони, проліт повітряної та проїзд механізованої колон.

Під час проведення параду планують провести артилерійський салют із Труханового острова в Києві, урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, а також показ озброєння та військової техніки в Одесі.

Крім цього, на Дніпрі передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, показ озброєння і військової техніки.

Сергієнко додав, що вперше парад військ почнеться з того, що представники сил безпеки й оборони України пронесуть український прапор спільно з представниками країн-партнерів.

"Проходження пішої колони вперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів", – сказав він.

Завершиться парад військ прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет та димами кольору Державного Прапора України.

Нагадаємо, що сьогодні президент представив урочистості до Дня Незалежності. Заплановано 10 основних заходів.

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