Очільник МОЗ закликав українців не пити алкоголь на святкуваннях Дня незалежності

Громадянам, які належать до груп ризику, він порадив утриматися від відвідування місць масового скупчення людей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав громадян дотримуватися всіх протиепідемічних правил під час святкувань з нагоди Дня Незалежності України. А в разі появи симптомів ГРВІ утриматися від участі у масових заходах.

Про це очільник МОЗ заявив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", передає "Інтерфакс-Україна".

"Що ми просимо зробити українців під час святкування – утриматися від відвідування масових заходів у разі появи симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби або COVID-19", - сказав Віктор Ляшко.

Крім того, міністр закликав громадян, які належать до груп ризику, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей. Усіх решту він попросив дотримуватися дистанції та гігієни рук, носити маски.

Він також застеріг від уживання алкоголю під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності.

"Не вживайте алкогольних напоїв. Алкоголь - зло сам по собі. Але велика кількість алкоголю - це зневажання надалі чітких прописаних протиепідеміологічних норм. Тому – жодного алкоголю під час проведення святкових заходів. Після - можливо, трохи з сім'єю", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, що сьогодні президент представив урочистості до Дня Незалежності. Заплановано 10 основних заходів.